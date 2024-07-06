Украина продолжает работать и искать пути, чтобы вернуть украинцев из российского плена, подчеркнул президент.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за 53 обмена Украина уже вернула 3310 граждан из российского плена.

"53 обмена. 3310 наших людей, которые уже дома, в Украине, рядом со своими родными", - написал президент на своей странице в Telegram.

Глава государства подчеркнул, что Украина продолжает работать и искать пути, чтобы вернуть из российского плена каждого и каждую - военных и гражданских, взрослых и детей.

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Зеленский также отметил, что ни один из тех, кто пока находится в российском плену не будет забыт и будет возвращен домой.

Обмен пленными

Ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск призвал Украину и РФ провести обмен пленными в формате "всех на всех". Глава украинской разведки Кирилл Буданов сказал, что украинская сторона выступает только "за", но Россия не заинтересована в этом.

В мае Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщал, что в российском плену остаются 403 украинских женщины. Оккупанты игнорируют все обращения с требованием вернуть порабощенных женщин.

25 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из российского плена были возвращены 90 украинских военнослужащих. По его словам, из плена тогда освободили воинов Национальной гвардии, Военно-морских сил, армии, территориальной борони и пограничной службы.

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