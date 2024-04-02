По информации источников, дроны имеют интегрированную систему "машинного зрения", поэтому не нуждаются в связи со спутниками.

Украинские беспилотники с искусственным интеллектом пытаются уничтожить энергетическую отрасль России. Пока что это работает.

Как говорится в материале CNN, украинские дроны успешно долетают до Москвы, Рязани и других российских городов, где расположены крупные нефтеперерабатывающие заводы страны-оккупанта. Российская ПВО не справляется, поэтому атаки все чаще становятся успешными.

Эти смелые украинские удары наносят удар по огромной российской нефтяной и газовой промышленности, которая, несмотря на запреты Запада на импорт и ограничение цен, остается крупнейшим источником дохода для военной экономики Москвы. Атаки стали возможными благодаря использованию беспилотников с большим радиусом действия и расширенными возможностями, некоторые из которых даже начали интегрировать базовую форму искусственного интеллекта, чтобы помочь им ориентироваться и избегать препятствий, сообщил источник, близкий к украинской программе беспилотников.

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"Точность во время глушения обеспечивается благодаря использованию искусственного интеллекта. Каждый БПЛА имеет терминальный компьютер со спутниковыми данными и данными о местности. Полеты согласованы заранее с нашими союзниками, и дроны придерживаются плана полета, чтобы мы могли поражать цели с метровой точностью", - говорит источник.

Такая точность стала возможной благодаря датчикам дрона. У него появилось "машинное зрение", которое является формой ИИ. Дрон фактически научили определять географию и цель, к которой он направляется. Он способен определить, где он находится, не требуя связи со спутниками.

Крис Линкольн-Джонс, бывший британский военный офицер и эксперт по борьбе с дронами и искусственного интеллекта, сказал, что уровень "интеллекта" дронов все еще очень низкий.

"Такого уровня автономности еще не было в дронах раньше, но мы все еще находимся на ранних стадиях потенциала этой технологии", - сказал он CNN.

Министерство обороны и Службы безопасности Украины отказались комментировать информацию о дронах с ИИ.

Издание пишет, что Украина построила полноценную индустрию беспилотников, что дало ей технологическое преимущество против значительно большей рабочей силы и лучше подготовленного промышленного оборудования России.

Несколько экспертов, с которыми связался CNN, сказали, что Украина нанесла удары не по хранилищам топлива, а по дистилляционным установкам, где сырая нефть перерабатывается и превращается в топливо или другие производные.

"Некоторые из них являются впечатляющими целями, которые требуют много западных технологий, и России гораздо труднее приобрести эти технологии", - сказал Ной Сильвия, аналитик из Королевского института объединенных служб, британского мозгового центра.

Эксперты считают, что эти атаки могут оказать большее влияние на российскую экономику, чем нынешние санкции.

Охота на российские НПЗ

С начала этого года по состоянию на 18 марта произошло 15 атак беспилотников на 13 нефтеперерабатывающих заводов в 9 российских регионах. 23 марта, беспилотники поразили одну из установок Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области РФ, в 800 километрах от границы с Украиной.

Forbes писал, что России для защиты своих НПЗ придется жертвовать авиабазами и портами. Россия может передислоцировать свое ПВО к нефтяным заводам, что ослабит защиту авиабаз, портов, штабов и других военных объектов, и сделает их более легкой мишенью.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк раскрыл настоящий эффект от ударов по НПЗ в России.

"Состоялся ряд удачных, соответствующих реализаций по территории врага. Хочу подчеркнуть, что именно за счет экспорта нефтепродуктов Россия пополняет свой бюджет: это фактически треть их бюджета и львиная часть военного бюджета", - сказал он.

Британская разведка считает, что Россия вряд ли сможет защитить все свои нефтеперерабатывающие заводы от атак украинских дронов.

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