РФ не оставляет попыток втянуть Беларусь в войну против Украины.

Народный депутат Украины, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко заявил, что российское дипломатическое направление и лично президент РФ Владимир Путин работают над тем, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины. Согласится ли на это самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, станет известно уже весной.

В эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Эспрессо" Костенко подчеркнул, что все, что происходит в Беларуси, является угрозой для нашей страны.

"Все, что сейчас там тренируется, может быть использовано против нас. Мы уже видели, чем закончились учения, которые там проводились. Россияне постоянно используют Республику Беларусь. Сейчас РФ и украинская армия готовятся к весенней кампании. Зима вносит свои коррективы, сейчас нельзя проводить стратегические наступательные операции, есть много факторов. Украина готовит резервы, партнеры поставляют технику. Наша основная задача – держать оборону, чтобы быть готовыми к весенней кампании, в которой развернутся еще более сильные действия, с новыми силами", – считает полковник СБУ.

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По словам Костенко, россияне будут пытаться проводить стратегические операции. К тому же, РФ пытается втянуть в войну против Украины и Беларусь.

"Присоединится ли Беларусь к войне – острый вопрос. В настоящее время у нас есть информация, что там нет ударной группировки, и они не готовы, политическая ситуация не позволяет. Лукашенко пытается остаться в стороне, как-то помогать, но не прямо применять ВС Республики Беларусь. Есть информация, что военнослужащие Беларуси не все поддерживают вторжение в Украину. Российское дипломатическое направление и лично Путин работают над тем, чтобы втянуть Беларусь в войну, чтобы усилить себя и разделить ответственность за войну. Вступит Беларусь или нет в войну – мы узнаем в начале весенней кампании в марте, апреле, когда россияне будут готовы стараться достичь своих целей. Они не собираются заканчивать войну", – резюмировал он.

Ситуация в Беларуси: что известно

Редактор белорусского телевидения "Белсат" Сергей Пеляс считает, что Беларусь не несет угрозы для Украины. По его словам, для наступления нужны средства и техника, а у Беларуси этого нет.

Кроме того, в Беларуси 16 января стартовали совместные с Россией летно-тактические учения авиационных подразделений Вооруженных сил, входящих в состав авиационного компонента "региональной группировки войск".

В то же время аналитики американского Института изучения войны предполагают, что Кремль может расширить военное присутствие России в Беларуси накануне запланированных крупных учений в сентябре 2023 года.

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