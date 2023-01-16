По его словам для наступления нужны средства и техника, а у Беларуси этого нет.

Белорусская армия не несет угрозы для Украины, а в Александра Лукашенко нет намерения нападать.

Такое мнение высказал редактор белорусского телевидения "Белсат" Сергей Пеляса в эфире информационного телемарафона.

"Нужны средства, нужна армия, техника. Этого нет. То есть армия белорусская небольшая, техники не очень много и серьезной угрозы белорусская армия Украине не несет", - рассказал он.

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Он также подчеркнул, что для того, чтобы белорусская армия могла участвовать в наступлении на Украину у Лукашенко должно быть намерение это сделать. Этого тоже нет.

Угроза наступления из Беларуси

Беларусь с первого дня полномасштабного вторжения поддерживает Россию и предоставляет ей свою территорию для варварских нападений на Украину. С территории РБ россияне шли на Киев. Сейчас периодически появляется информация о том, что РФ может осуществить повторное наступление на Украину с территории Беларуси, активно обсуждается уже много месяцев. От белорусских военных поступает информация, что нападение на Украину будет.

12 января командующий Силами обороны рассказал о ситуации на границе с Беларусью. Украина постепенно увеличивает свои оборонительные способности, обстановка угрозы не представляет.

Также стало известно, что РФ начала переброску из Беларуси военных из состава 2мсд 1 и в Украину. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" отметил, что, как и предполагалось, их начинают отправлять на Луганщину.

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