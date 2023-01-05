Журналист подчеркнул, что армия Беларуси не готова к реальным боевым действиям, а Путин не может доверять белорусским военным.

Главный редактор издания "Белорусская правда" Илья Добротвор заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в ближайшее время не пойдет на прямое участие в войне против Украины.

В эфире FREEДОМ он отметил, что белорусская армия не готова к реальным боевым действиям и не имеет мотивации воевать из-за плохой зарплаты. Журналист добавил, что "по всем оценкам, белорусская армия не является боеспособной".

"Если сравнивать зарплату даже в мирное время военнослужащего российской армии и белорусской, то она отличается на порядок. Если россияне умирают, грубо говоря, за 1 000 евро, то какой смысл белорусским офицерам умирать за 100 евро? Соответственно, как заплатят – так и навоюют. И если россияне будут бежать в атаку, то белорусы будут идти", – пояснил Добротвор.

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По мнению журналиста, российский диктатор Владимир Путин не рассчитывает на белорусских военных как на боевую силу. Ему выгодна Беларусь как плацдарм для нанесения воздушных ударов по территории Украины.

"Думаю, что Путин и его приближенные прекрасно понимают, что белорусским военным и в целом белорусам они не могут доверять. Напомню историю Могилева (Могилевское восстание 1661 года, — ред.), когда глава города вышел и сказал: "Пора!" и за несколько часов вырезали всех русских в Могилеве. Это восточная Беларусь, что уж говорить о западной. И зная эту историю, Путин прекрасно понимает, что белорусским солдатам нельзя доверять. Они будут стрелять в спину", – убежден он.

Угроза вторжения из Беларуси: что известно

По данным Государственной пограничной службы Украины, по состоянию 28 декабря 2022 года, на территории Беларуси находились более 10 тысяч российских солдат. Однако этого количества недостаточно для начала нового вторжения в Украину.

Командующий группировки сил и средств обороны столицы генерал-лейтенант Александр Павлюк подчеркнул, что в случае попытки повторного наступления Российской Федерации на Киев из Беларуси российские войска вместе с белорусами увидят "много неожиданностей", которые для них приготовили украинские защитники.

Военный эксперт Александр Мусиенко считает, что российские оккупанты могут пойти в наступление на Украину сразу с двух направлений – с востока и севера. Перед россиянами поставили несколько задач. Он отметил, что Беларусь может стать вспомогательным направлением, чтобы оттянуть наши силы и средства с других участков фронта.

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