По мнению эксперта, наиболее вероятный сценарий – это не радиационная авария, а нанесение максимального экономического ущерба Украине при "жесте доброй воли" врага.

Возможный подрыв захваченной россиянами Запорожской АЭС не будет иметь глобальных последствий. Однако он существенно повлияет на энергогенерирующие мощности Украины, сократив их на 25%.

Такое мнение в эфире телеканала "Эспрессо" высказал эксперт по атомной энергетике Людвиг Литвинский. По его словам, именно нанесение Украине экономического вреда и будет основным приоритетом захватчиков.

"По моему мнению, наиболее вероятный сценарий – это не радиационная авария, а нанесение максимального экономического ущерба Украине при "жесте доброй воли" врага, к которому он сейчас готовится. Подрыв оккупантами хранилища отработанного топлива не будет иметь глобальных последствий. Загрязнение произойдет только вблизи самого хранилища. В худшем случае заденет город-спутник Энергодар. Однако это не является целью противника, потому что никакого военного преимущества подобные действия ему не дадут", – пояснил эксперт.

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Литвинский считает, что главной целью оккупантов будет нанесение экономического ущерба Украине, потому что именно над этим они работают в последние месяцы, пытаясь вывести из строя как можно больше энергогенерирующих мощностей на территории Украины.

"Действительно опасность есть и сохраняется – вывод из строя нескольких или всех энергоблоков на ЗАЭС. Надеюсь, что к радиационным последствиям это не приведет. Скорее всего, из строя будут выведены электрооборудование, турбинный цех и прочее. Принципиально это можно компенсировать с точки зрения радиационной аварии, а вот компенсировать 25% генерирующих мощностей Украины будет значительно сложнее", – резюмировал эксперт.

Ситуация на ЗАЭС: что надо знать

4 июля в Генштабе Вооруженных сил Украины официально сообщили о возможной подготовке в ближайшее время провокаций на оккупированной ЗАЭС. Россияне разместили на кровле двух энергоблоков предметы, похожие на взрывчатку.

Уже 5 июля появились спутниковые снимки, на которых зафиксированы неустановленные предметы на крыше ЗАЭС. На кадрах четко видно пять объектов белого цвета. Впоследствии украинская разведка обнародовала карту минирований на территории захваченной станции.

После этого РФ срочно отправила Росгвардию на Запорожскую АЭС.

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