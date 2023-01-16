Возрастает угроза нанесения ракетно-авиационных ударов по Украине с воздушного пространства Беларуси.

Под видом проведения совместного российско-белорусского учения враг усилил свою боевую авиационную группировку на территории Беларуси.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке 16 января. Отмечается, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела, наступательных группировок противника не обнаружено.

Вместе с тем сегодня вблизи украинской границы началось совместное летно-тактические учения авиационных подразделений вооруженных сил Беларуси и России, которые входят в региональную группировку войск, с привлечением боевых самолетов обеих стран.

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"Таким образом, под видом совместного обучения противник усилил боевую авиационную группировку в Беларуси. Учитывая это, растет угроза нанесения ракетно-авиационных ударов именно из воздушного пространства Беларуси", - отмечается в сообщении.

В то же время танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы более 30 населенных пунктов. Среди них семь населенных пунктов Харьковской области и четыре - Сумской.

Война в Украине - угрозы со стороны Беларуси

Как сообщал УНИАН, на территории Беларуси постоянно происходят совместные с Россией военные учения. В частности, на 16 января были анонсированы очередные учения - для авиационной компоненты.

14 января в Генштабе ВСУ отметили, что под видом проведения совместных учений Россия наращивает авиационную компоненту в Беларуси. Как сообщили в Генштабе, не менее 10 вертолетов Ми-8 и Ми-24 перебазированы на аэродром в Мачулище. Ожидается также перебазирование самолетов оперативно-тактической авиации на аэродромы Беларуси.

Напомним, что режим Лукашенко способствует Путину в подготовке военных РФ, в том числе недавно мобилизованных. По состоянию на конец декабря в Беларуси насчитывали до 10 тысяч военных РФ.

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