Пострадавших среди гражданского населения нет.

На Киевщине из-за атаки оккупантов в одном из районов повреждены 10 домов.

Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов.

"10 домов повреждены из-за атаки оккупантов в одном из районов Киевщины", - отметил он.

Видео дня

По словам Небытова, благодаря успешной работе сил ПВО, пострадавших среди гражданского населения нет.

Ракетные удары по Украине 15 ноября: что известно

Сегодня, 15 ноября, Россия осуществляет массированную ракетную атаку по Украине.

В столице сбили 4 вражеские ракеты, в то же время зафиксировано попадание в три жилых дома в Печерском районе Киева.

Также известно о взрывах и попадание в объекты инфраструктуры во многих областях страны.

Из-за массированной ракетной атаки по распоряжению НЭК "Укрэнерго" энергетики начали экстренные отключения света по всей Украине.

В Офисе президента ситуацию назвали "критической".

Вас также могут заинтересовать новости: