На Киевщине из-за атаки оккупантов в одном из районов повреждены 10 домов.
Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов.
"10 домов повреждены из-за атаки оккупантов в одном из районов Киевщины", - отметил он.
По словам Небытова, благодаря успешной работе сил ПВО, пострадавших среди гражданского населения нет.
Ракетные удары по Украине 15 ноября: что известно
Сегодня, 15 ноября, Россия осуществляет массированную ракетную атаку по Украине.
В столице сбили 4 вражеские ракеты, в то же время зафиксировано попадание в три жилых дома в Печерском районе Киева.
Также известно о взрывах и попадание в объекты инфраструктуры во многих областях страны.
Из-за массированной ракетной атаки по распоряжению НЭК "Укрэнерго" энергетики начали экстренные отключения света по всей Украине.
В Офисе президента ситуацию назвали "критической".