Однако большинство беспилотников удалось уничтожить.

Во время ночной атаки дронами-камикадзе типа Shahed 136/131 оккупанты ударили по объекту инфраструктуры в Винницкой области. Однако большинство беспилотников удалось сбить.

Такой информацией поделилась руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. Она заявила: "К сожалению, в нашем регионе есть попадание в объект инфраструктуры, в Винницкой области. Но все же большинство "Шахедов" были сбиты".

В какой именно объект ударили рашисты, пока не уточняется. Уровень повреждений сооружения тоже неизвестен.

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Ночная атака дронами-камикадзе: что известно

После полуночи была объявлена воздушная тревога в Украине. Сначала она действовала только в центральных областях, а затем сирены завыли и на западе.

В Киевской областной военной администрации предупредили об угрозе атаки дронами-камикадзе. А около 01:00 глава Офиса президента Украины Андрей Ермак объявил о работе ПВО в регионе.

Пресс-служба Генштаба сообщила, что враг применил примерно 10 беспилотников Shahed 136/131. А в Воздушных силах ВСУ уточнили информацию. Рашисты в целом запустили 12 дронов-камикадзе, 8 из которых удалось сбить.

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