Штаб Черноморского флота РФ в Крыму оказался "без перекрытий" после разгромного удара, который нанесла армия Украины по зданию в момент совещания высшего руководства штаба 22 сентября.
Новый кадр с последствиями разрушений показал телеграм-канал "Агенство" в четверг, 28 сентября. Фото удалось сделать с близкого расстояния.
На снимке видно, что после удара ракетами Storm Shadow в здании разрушены перекрытия.
"Внутри (штаба ЧФ РФ - УНИАН) царит хаос", - отмечается в публикации.
Украина нанесла удар по ЧФ РФ ракетами Storm Shadow
Для атаки на штаб Черноморского флота РФ в Севастополе (временно оккупированный Крым) ВСУ применили британские ракеты Storm Shadow. Об этом в день атаки (22 сентября) сообщало издание Sky News. В комментарии журналистам представители Воздушных сил ВСУ подтвердили факт использования данных ракет.
Позже глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил, что в рамках атаки было ликвидировано по меньшей мере 9 человек, среди них были генералы.