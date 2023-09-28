СМИ показали новый вид здания после событий 22 сентября.

Штаб Черноморского флота РФ в Крыму оказался "без перекрытий" после разгромного удара, который нанесла армия Украины по зданию в момент совещания высшего руководства штаба 22 сентября.

Новый кадр с последствиями разрушений показал телеграм-канал "Агенство" в четверг, 28 сентября. Фото удалось сделать с близкого расстояния.

На снимке видно, что после удара ракетами Storm Shadow в здании разрушены перекрытия.

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"Внутри (штаба ЧФ РФ - УНИАН) царит хаос", - отмечается в публикации.

Украина нанесла удар по ЧФ РФ ракетами Storm Shadow

Для атаки на штаб Черноморского флота РФ в Севастополе (временно оккупированный Крым) ВСУ применили британские ракеты Storm Shadow. Об этом в день атаки (22 сентября) сообщало издание Sky News. В комментарии журналистам представители Воздушных сил ВСУ подтвердили факт использования данных ракет.

Позже глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил, что в рамках атаки было ликвидировано по меньшей мере 9 человек, среди них были генералы.

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