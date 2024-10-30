Эксперт не исключил, что и украинские БПЛА теоретически могли выполнить эту задачу.

Беспилотники, которые ударили по "университету спецназа" в Гудермесе, могли запустить с территории России. Такое мнение в эфире 24 канала высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

"С одной стороны Ингушетия, с другой - Дагестан. Достать туда беспилотниками не составляет проблемы. Это могли быть местные силы сопротивления, которые сейчас начинают появляться на северном Кавказе. Там своих механизмов для уничтожения такого типа российских, пророссийских предприятий достаточно", - пояснил Свитан.

Он также добавил, что не стоит исключать и удар украинскими БПЛА. Поскольку расстояние до цели из Украины составляет около 1000 километров, а украинские дроны могут наносить удары на вдвое большую дистанцию.

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"То есть, по большому счету, наши БПЛА могли выполнить эту задачу. Но уничтожить БПЛА о крышу какого-то здания не очень целесообразно. Их лучше использовать по нефтеперерабатывающим заводам. Тем более, если БПЛА шел на северный Кавказ, то там с десяток нефтеперерабатывающих заводов, можно их было бы "отминусовать". Вопрос в том, что горит северный Кавказ. И эти противоречия, межклановая борьба на руку, в частности, нашей войне с Россией", - пояснил Свитан.

Удар по Чечне: что известно

Как сообщал УНИАН, накануне глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о первой с начала полномасштабной войны атаке украинских БПЛА по территории республики. По его словам, дроны ударили по университету спецназа (РУС) имени Путина в Гудермесе.

Впоследствии в комментарии российским пропагандистам Кадыров заявил, что приказал своим военным не брать в плен украинских защитников. Он также анонсировал "возмездие, которое не снилось противникам".

Впоследствии Кадыров также заявил, что в помещении университета находились украинские военнопленные, часть из которых погибла. По его словам, на каждом стратегическом объекте в Чечне находится до 10 украинских военнопленных, в том числе и на территории "РУС".

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