Владимир Заблоцкий отметил, что это была уникальная ситуация.

Украина не имеет штатных возможностей для уничтожения подводных лодок Российской Федерации. Поражение субмарины в Севастополе - уникальная ситуация.

По словам военно-морского эксперта и обозревателя Defence Express Владимира Заблоцкого, чтобы обнаружить вражескую подводную лодку, нужен подводный флот, противолодочные корабли и авиация.

"По классике жанра субмарины поражают в местах базирования. Вероятно, у нас была попытка атаковать в ноябре 2022 года в Новороссийске, тогда наш дрон взорвали, но очевидно это была лишь проба пера", - отметил эксперт в комментарии РБК-Украина.

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При этом он указал, что подводные лодки находятся в надводном положении, когда получают топливо и ракеты, а также проходят обслуживание

"На южной площадке Севморзавода они загружаются "Калибрами". Их видно из космоса, их видят разведывательные дроны, вероятно, западные партнеры передали координаты и нам удалось поймать "Ростов-на-Дону". То, что во Второй мировой войне англичане и американцы делали бомбами, мы сделали авиационными ракетами", - объяснил Заблоцкий.

По его словам, уникальность украинской операции заключается именно в поражении субмарины крылатой ракетой - это удалось реализовать впервые в истории.

Удар по Севморзаводу - что известно

В ночь на 13 сентября в районе временно оккупированного Севастополя прогремело не менее семи взрывов. При этом российяне перекрыли движение транспорта по Крымскому мосту.

В ГУР Минобороны подтвердили поражение двух российских кораблей в результате ночной атаки по Севастопольскому морскому заводу им. Орджоникидзе. Поврежден был большой российский десантный корабль и подводная лодка.

Российские СМИ распространили информацию, что от ударов ракет пострадали подводная лодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск".

Впоследствии нидерландская мониторинговая группа Oryx сообщила, что "Минск" был полностью уничтожен в сухом доке Севастополя во время ракетной атаки в ночь на 13 сентября. Аналитики констатировали, что этот ВДК "невозможно восстановить".

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