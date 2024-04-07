В результате обстрела погибли три человека.

Российские захватчики из реактивных систем залпового огня "Град" обстреляли город Гуляйполе. Об этом сообщает председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

"Россияне обстреляли из "Градов" прифронтовое Гуляйполе Запорожской области и убили трех гражданских людей", - сообщил Федоров.

В частности, два мужчины и женщина погибли под завалами собственного дома, в который попал российский снаряд.

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Также еще один мужчина ранен, его доставили в больницу.

Удары по Запорожью - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, 5 апреля в результате российской атаки по Запорожью погибли три человека и 13 получили ранения. Враг нанес пять ракетных ударов по Запорожью, преимущественно по гражданской инфраструктуре.

Сообщалось, что четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

"Сейчас мы владеем информацией, что частично повреждены по меньшей мере три многоэтажных дома и по меньшей мере десять частных домов. К сожалению, есть погибшие... Среди пострадавших два журналиста, которые получили ранения во время ракетных обстрелов", - сообщал Федоров.

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