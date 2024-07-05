Известно, что россияне атаковали город ракетами и дронами.

В результате удара по Днепру 3 июля в больнице умерла еще одна пострадавшая. Женщине было 72 года. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, количество жертв из-за российской атаки увеличилось до 8.

"Мои соболезнования всем, кто потерял родных", - добавил Лысак. Видео дня

Также чиновник рассказал, что этой ночью над Днепропетровской областью украинские защитники из ПвК "Восток" сбили три вражеских "шахеды". Россияне в очередной раз обстреливали Никополь вечером и с самого утра.

"Агрессор атаковал дронами-камикадзе. Повреждена инфраструктура. Изуродованы частный дом и микроавтобус. Люди целы", - отметил глава ОВА.

Атака РФ на Днепр 3 июля - что известно

Как писал УНИАН, Россия атаковала Днепр ракетами и дронами, в результате этого был поврежден торговый центр. Позже мэр города сообщил, что из-за обстрела есть погибшие, а также десятки пострадавших.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел РФ и показал последствия атаки.

"Днепр. Опять террористические удары россиян против нашего города. По состоянию на сейчас известно о пяти погибших. Мои соболезнования родным и близким. 34 человека пострадали, среди них ребенок", - написал тогда глава государства.

Также военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что россияне осуществили удар по Днепру благодаря разведывательному дрону "Орлан-10".

"Скажу сразу: ВС ВСУ отработали на пределе своих возможностей именно в этом районе. Стоит отметить, что сегодня произошел крайне редкий случай, когда российские оккупационные войска применили свои Shahed-131/136 в дневное время суток. Так же, можно сказать, что за последние несколько месяцев это был самый массированный комбинированный удар по городу, который не является столицей", - отметил эксперт.

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