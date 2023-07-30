Военный эксперт Олег Жданов ответил на вопрос, влияет ли гроза на работу средств противовоздушной обороны Украины.
"Метеоусловия влияют на работу ПВО. Радиолокационные станции во время грозы работают в пассивном режиме, чтобы не притянуть своим излучением молнию. Соответственно молния, электрический разряд в небе засвечивает весь экран, все засвечивается", - отметил эксперт.
При этом Жданов акцентировал, что и на ракеты влияет гроза:
"Баллистические ракеты проходят эту зону и могут быть применены в грозу. А вот крылатым ракетам и Shahed нужна связь со спутником, а электрические разряды в воздухе в большой плоскости создают очень большие помехи. Потому они могут потерять ориентацию и упасть где-то совсем другом месте".
"Это природа, и преодолеть ее невозможно", - добавил Жданов.
Погода 30 июля - прогноз
Как писал УНИАН в воскресенье, 30 июля, в Украине станет еще теплее. Во многих областях температура повысится на пару градусов, на юге местами снова будет +30°, лишь на Прикарпатье и Закарпатье задержится свежая погода.
Запад Украины охватят дожди с грозами. Осадки также затронут некоторые северные и центральные области.