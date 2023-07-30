Крылатым ракетам и дронам Shahed нужна связь со спутником, а электрические разряды в воздухе создают помехи, рассказал эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов ответил на вопрос, влияет ли гроза на работу средств противовоздушной обороны Украины.

"Метеоусловия влияют на работу ПВО. Радиолокационные станции во время грозы работают в пассивном режиме, чтобы не притянуть своим излучением молнию. Соответственно молния, электрический разряд в небе засвечивает весь экран, все засвечивается", - отметил эксперт.

При этом Жданов акцентировал, что и на ракеты влияет гроза:

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"Баллистические ракеты проходят эту зону и могут быть применены в грозу. А вот крылатым ракетам и Shahed нужна связь со спутником, а электрические разряды в воздухе в большой плоскости создают очень большие помехи. Потому они могут потерять ориентацию и упасть где-то совсем другом месте".

"Это природа, и преодолеть ее невозможно", - добавил Жданов.

Погода 30 июля - прогноз

Как писал УНИАН в воскресенье, 30 июля, в Украине станет еще теплее. Во многих областях температура повысится на пару градусов, на юге местами снова будет +30°, лишь на Прикарпатье и Закарпатье задержится свежая погода.

Запад Украины охватят дожди с грозами. Осадки также затронут некоторые северные и центральные области.

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