Мусиенко предположил, что таких ударов по объектам в тылу врага будет больше.

В ночь на 17 октября Силы обороны Украины нанесли удары по аэродромам во временно оккупированных Бердянске и Луганске. Там удалось поразить значительное количество армейской авиации российских оккупационных войск.

Как отметил в эфире 24 канала руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, такие удары могут существенно повлиять на ситуацию на передовой и заставить РФ пересмотреть способ применения армейской авиации, которую враг активно использует на передовой – в частности, Ми-24 и Ка-52.

"Именно на аэродроме под Бердянском базировалось много армейской авиации врага. Учитывая, что вылеты этих вертолетов происходили чуть ли не ежедневно, оккупанты всегда должны были держать боекомплект рядом", – отметил Мусиенко.

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Украинские войска поразили именно склад с ракетами для армейской авиации противника, поскольку после "прилета" была видна детонация снарядов.

Мусиенко предположил, что таких ударов по объектам в тылу врага будет больше. Из-за этого россияне будут вынуждены пересматривать тактику, осознавая, какое оружие есть у Сил обороны.

"Оружие, которое применила Украина – это не дрон, который поражает только одну цель. Она может одновременно уничтожать до 10 вертолетов, нанося армейской авиации врага существенные потери. Из-за этого Россия будет вынуждена искать другие аэродромы и передислоцировать туда свои вертолеты", – считает он.

Как следствие – возрастет нагрузка как на российских пилотов, так и на вражеские вертолеты, поскольку продолжительность вылетов увеличится. Получив дальнобойное оружие, Украина может заставить минимизировать количество армейской авиации, которая будет базироваться на оккупированных территориях.

Удары по аэродромам в Бердянске и Луганске

В ночь на вторник, 17 октября, во временно оккупированных Луганске и Бердянске (Запорожская область) прогремели мощные взрывы. Там были "прилеты" по аэродромам с вражеской авиацией. Были поражены 9 различных вертолетов противника, спецтехника, установка ПВО и склады боеприпасов. Также поражены зилтные полосы.

Впоследствии стало известно, что объекты атаковали дальнобойными ракетами ATACMS. У многих экспертов возникали сомнения, поскольку официального объявления об их предоставлении Украине не было. Вечером 17 октября президент Зеленский подтвердил, что на вооружении украинских войск появились ATACMS. По его словам, они себя уже показали.

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