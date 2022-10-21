Рупора Кремля "задвохсотили" в результате удара по Антоновском мосту.

Прокремлевские Telegram-каналы заявили о ликвидации во временно оккупированном РФ Херсоне российского пропагандиста Олега Клокова. Появились подробности его гибели.

Об этом рассказал в соцсетях менеджер местного филиала Суспильного Михаил Сваричевський.

Клоков работал на Первом канале, Москва 24 и Russia Today, а в Херсон якобы прибыл "телеканал Таврия". Как утверждают россияне, Клокова ликвидировали в результате ракетного удара из РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту в ночь на пятницу, 21 октября.

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Сваричевський заметил, что удар действительно был точным. Однако пропагандист двигался на машине, которую похитили у украинских журналистов.

"Подтверждаю, что это угнанный автотранспорт Суспильне.Херсон. Учитывая долгий срок оккупации, это не новость для нас. На двигательных объектах компании (техника, автотранспорт) было установлено скрытые GPS-трекеры", - написал Сваричевський.

Потери РФ в Украине: новые поражения оккупантов

По информации аналитиков, РФ имитирует захват Бахмута, чтобы показать "победу" хотя бы на одном направлении. На фоне потерь и поражений страна-агрессор прибегает ко лжи.

За минувшие сутки ВСУ отбили наступления российских оккупантов в районе 5 населенных пунктов. Противник не оставляет попыток ведения наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях, однако защитники Украины дают врагу достойный отпор.

Кроме этого, в США уже видят окно возможностей для Украины достичь успехов в войне в ближайшие недели.

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