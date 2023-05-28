Других реальных планов, кроме украинской формулы мира, пока не существует.

В Офисе президента в очередной раз подчеркнули невозможность принятия каких-либо компромиссных решений с Россией, ведь это приведет к дальнейшей эскалации.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом заявил советник руководителя ОП Михаил Подоляк в интервью итальянскому изданию La Repubblica.

"Во-первых, Российская Федерация получит разговор об истинных условиях окончания войны исключительно на поле боя. И после такого "разговора", предложенного нашими Вооруженными силами, у нее не останется выбора. Во-вторых, формула мира будет подкреплена мировым демократическим сообществом, которое зафиксирует логистику единственного возможного завершения войны", - отметил он.

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Подоляк также отметил, что украинцы не настроены на компромиссы с Кремлем, и напомнил, что почти девять лет Украина пыталась вести переговоры с РФ, однако получила полномасштабную войну.

"Любой компромисс с Российской Федерацией - это прямой путь к следующим этапам войны, эскалации, существенному усилению роли глобального терроризма. Главный пункт мирного плана - вывод российских войск из Украины. Разговор с россиянами начнется только после этого", - сказал он.

Советник руководителя ОП подчеркнул, что других реальных планов, кроме украинской формулы мира, пока не существует, а Киев не будет принимать других предложений, поскольку они поступают с учетом поддержки РФ.

"Любая другая инициатива сегодня - это попытка продавить российский план, где ключевой момент - немедленное прекращение огня, но без вывода российской оккупационной группы", - считает Подоляк.

По его мнению, это абсолютно неприемлемая позиция, направленная не на мир, а на обеспечение, по сути, победы России.

Он уверен, что нет смысла обсуждать инициативы, за которыми стоят россияне и их нежелание брать на себя ответственность за огромные преступления против человечности.

"Мирные планы" по Украине

Как известно, некоторые страны, в частности Китай, предложили собственные "мирные планы" урегулирование войны в Украине. Большинство из них подыгрывает российским нарративам и не предусматривает полный вывод оккупационных войск с украинских территорий.

Своими высказываниями по достижению "мира" в Украине известен и президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва. В частности, он заявлял о якобы вине в развязывании войны как России, так и Украины, а также неоднократно выступал с критическими заявлениями о поставках оружия Украине.

А недавно Дания заявила о готовности принять мирные переговоры в июле, и предложила пригласить на этот саммит Индию, Китай и Бразилию.

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