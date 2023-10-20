Российские пропагандисты использовали эти слухи для спекуляций.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал слухи о том, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому отказали в запланированном визите в Израиль.

"Президент Украины один из первых связался с премьером Израиля, когда начались события в "черную субботу" – 7 октября. Он солидаризировался с израильским народом, выразил поддержку и сказал совершенно четко, что в эти времена все глобальные лидеры должны находиться на Земле Израиля для того, чтобы подчеркнуть поддержку. То есть это не о визите. Президент просто сказал, что Украина готова быть с визитом в Израиле. Но это о солидарности, которую проявили с Украиной в начале нашей войны, когда к нам также приезжали лидеры других стран", - объяснил он в интервью "24 каналу".

Подоляк добавил, что визитами всегда занимаются министерства иностранных дел. Они ведут консультации с учетом безопасности, потому что надо учитывать, что у нас война. В то же время Украина достаточно четко изложила свою позицию и показала, что мы солидаризируемся с жертвами террора.

Видео дня

"Визиты - вопрос договоренностей на консультативном уровне. Они ведутся, страны договариваются, периодически эти визиты происходят. У нас уже есть тактика через подчеркивание с учетом того, кто у нас враг и соответственно мы должны минимизировать информацию относительно визитов президента Украины: внутренних или внешних", - отметил советник главы ОП.

Журналист напомнил, что тогда российская пропаганда использовала эти слухи для спекуляций. Якобы Зеленскому отказали и в это же время Путин провел разговор с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

"Путин позвонил, но перед этим наговорил такого, что все четко зафиксировали, что такое Россия, как она себя ведет: и тамошнее общество, и политические элиты. Поэтому чтобы минимизировать последствия абсолютно конкретного антиизраильского поведения, Путин хотел этим звонком что-то сделать. Но мне кажется, ему не удалось. Что касается пропаганды и контрпропаганды: я не думаю, что надо так реагировать на это все. Да, российская пропаганда будет говорить, но на это стоит смотреть иначе", - прокомментировал это Подоляк.

Визит Зеленского в Израиль - что известно

Как сообщал УНИАН, 11 октября Зеленский рекомендовал мировым лидерам прилететь в Израиль и поддержать людей, подвергшихся террористической атаке". Израильские СМИ писали, что и сам президент Украины планирует такой визит. Указывалось, что мероприятие еще не запланировано, однако первые контакты между соответствующими службами Израиля и Украины уже начались.

Однако уже 16 октября в СМИ распространилась информация, что Зеленскому отказали в визите. Израильская сторона ответила, что пока такой визит "не ко времени".

Вечером того же дня стало известно, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Премьер-министр ясно дал понять, что Израиль подвергся нападению мерзких и жестоких убийц, вступил в войну решительный и сплоченный и не остановится, пока не уничтожит военный и правительственный потенциал ХАМАС", - сообщили в канцелярии.

Вас также могут заинтересовать новости: