Сам визит еще не запланирован.

Президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Израиль с визитом солидарности. Глава государства попросил изучить такую возможность.

Об этом сообщает Ynet. Отмечается, что сам визит еще не запланирован, однако первые контакты между соответствующими службами Израиля и Украины уже начались.

"Мы находимся в состоянии войны и знаем, что значит оказаться под террористической атакой. Очень важно не остаться одному в этой ситуации. Это может спасти жизнь людей и нации. Я рекомендую мировым лидерам прилететь в Израиль и поддержать людей, подвергшихся террористической атаке", – сказал Зеленский ранее во время пребывания в Брюсселе.

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Война в Израиле: реакция Зеленского

Как сообщалось ранее, 7 октября боевики террористической группировки ХАМАС напали на Израиль. Ранним утром с территории сектора Газа по стране выпустили тысячи ракет, после чего террористы проникли в приграничные с Газой города. Жертвами нападения ХАМАС стали более 1200 людей, среди них и украинцы. Неизвестное количество лиц, среди которых женщины и маленькие дети, было вывезено террористами в сектор Газа.

Президент Украины Владимир Зеленский осудил эту атаку. Он подчеркнул, что право Израиля на защиту не подлежит сомнению.

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