Он призвал не вестись на заявления РФ о якобы захвате Соледара, ведь город стоит.

Командир отдельной тактической группы аэроразведки S.A.R.G. "Птицы Мадяра" с позывным "Мадяр" заявил, что заявления Минобороны РФ о якобы "захвате" Соледара Донецкой области - это ложь и психологическая операция. Сейчас в городе идут тяжелые бои, воины держат оборону.

В своем Telegram-канале "Мадяр" отметил, что по состоянию на 14:26 украинские воины продолжают мужественно держать оборону города. В то же время Россия пытается деморализовать общество и войско, заявляя о захвате Соледара.

"Перестаньте поддерживать этот ср*ч и российскую пропаганду о якобы откидывании войск ВСУ от Соледара на неопределенную дистанцию. Идут ожесточенные бои, прямо сейчас... Мы над центром Соледара. Мы видим все передвижения пид*рья. Есть хорошие новости из населенных пунктов, из которых они пробовали обходить Соледар, в части которых сейчас происходят интенсивные стрелковые бои, происходят артбатлы. Удалось войску ВСУ оттеснить врага, он вынужден был отступить достаточно большими силами штурмовиков. Мы это все снимаем, сопровождаем и наносим соответствующие поражения по врагу", - заявил "Мадяр".

По его словам, волна деморализации, спровоцированная ложью РФ о захвате Соледара, не поможет ни воинам, ни украинцам что-то прояснить о ситуации на фронте. Воин призвал верить только официальным украинским источникам информации.

"ВСУ стоит в эшелированной плотной стенке защиты достаточными силами. Да, штурмуют постоянно штурмовые отряды "Вагнера". Видимо, это для них решающая ситуация, когда они должны что-то своим работодателям доказать. Но нам на их планы наср*ть. Мы делаем свою работу, и делаем ее качественно. И будем делать ее до конца - до последнего воина, который будет стоять хотя бы на одном номере здания, зарегистрированного в городе Соледар. Имейте терпение, а мы имеем честь делать свою работу. Все будет Украина", - отметил воин.

Потом воин показал, как украинские "птички" отслеживают маневры российских оккупантов. "Пид*ры ходят, многие пид*ров. Сейчас получат п*зды туда, где они ходят", - отметил он.

Битва за Соледар

Сегодня Минобороны России объявило о якобы захвате Соледара. Однако, в ВСУ опровергли эту ложь.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что ночь на 13 января в Соледаре была горячей, но город удерживают вооруженные силы Украины. По ее словам, враг бросил чуть ли не все основные силы на Донецкое направление и поддерживает высокую интенсивность наступления. Но украинские защитники держат оборону.

Соледар штурмуют в течение последних двух недель. Без контроля над этим городом врагу не удастся продвинуться вглубь Донецкой области. Штурмовые действия оккупанты начали 27 декабря.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что ситуация в Соледаре очень сложная, но контролируемая. По его словам, боевики "Вагнер" использовали тактику атак волнами пехоты, в результате чего они понесли огромные потери.

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