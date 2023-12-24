Оккупантам нужна пауза в войне для пополнения ресурсов.

Оккупантам нужна пауза в войне для пополнения ресурсов, ведь с такими темпами использования снарядов они у них закончатся за полгода. Об этом рассказал экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в интервью Radio NV.

"С теми же снарядами: у нас проблемы и у них, мягко говоря, не идеально. У них четыре миллиона на складах и 1,1 миллиона примерно годовой выпуск. Плюс миллион отсыпал товарищ Ын (северокорейский лидер Ким Чен Ын)", - отметил Дикий.

Он отметил, что это большие цифры, однако надо учитывать, с какой интенсивностью россияне расходуют эти снаряды.

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"У меня нет более свежих данных, но по состоянию на август этого года они уже выстрелили 12 миллионов снарядов. То есть в том темпе, как они привыкли стрелять, в них осталось на полгода, даже не на год. И они это прекрасно знают", - пояснил экс-командир "Айдара".

По словам Дикого, с этим связана российская информационная кампания, нацеленная на попытки склонить к перемирию.

"Им как раз очень нужна пауза для накопления ресурса, залатать те дыры, которые мы им сделали за лето. Людей набрать, и главное - железа наклепать, и накопить его, а не все время поставлять на фронт прямо с завода. Отсюда именно это постоянное качание этого тезиса о заморозке конфликта", - заявил ветеран АТО.

Он добавил, что сам факт того, что россияне ведут такую информационную кампанию, свидетельствует о том, что Украине невыгодно останавливать боевые действия.

Новости войны

В ноябре президент России Владимир Путин заговорил о мирных переговорах с Украиной. В частности, он назвал происходящее в Украине "трагедией" и призвал "искать пути для ее скорейшего прекращения". в то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоров с РФ пока не будет. По его словам, переговоры в интересах Украины могут иметь место только на базе Формулы мира.

Как писал УНИАН, украинские войска на фронте уже чувствуют острую нехватку артиллерийских боеприпасов. Бойцы рассказали корреспонденту The Washington Post, что снарядов едва хватает на то, чтобы отражать российские атаки, об украинском наступлении уже речь не идет. Бойцы говорят, что долго так продолжаться не может.

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