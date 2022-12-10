Несмотря на то, что украинская сторона постоянно контактирует с представителями организации, пока неизвестно, каких украинцев, находящихся в плену у россиян, посетил МККК.

Украинская сторона не знает, каких именно украинских пленных, удерживаемых в РФ, посетили представители Международного комитета Красного Креста.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью "Радио Свобода" рассказал, что сейчас пытается самостоятельно верифицировать информацию, обнародованную МККК.

"Ничего не известно... Лично мне они не сообщали. При том, что я с ними общаюсь каждую неделю. ... Первая информация, что их российская сторона допустила к украинским военнопленным. И второе – что они наладили сотрудничество, что теперь можно будет получить письма от украинских военнопленных. Пока у меня как у омбудсмена, который с ними общается каждый день, нет подтверждения ни первой информации, ни второй", – отметил он.

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Лубинец также отметил, что работа МККК вызывает много вопросов. И, по его убеждению, организация должна "измениться или исчезнуть".

"Их не допускает российская сторона к украинским военнопленным, и они с этим ничего не хотят делать, на мой взгляд, они публично это не осуждают. Они не ищут новые подходы, они не привлекают каких-то новых партнеров, они не пытаются давить на страну, которая не выполняет Женевскую конвенцию. Следовательно, мандат не выполняется. Здесь либо вы меняете свою работу, свои подходы, либо вы исчезаете", – подчеркнул омбудсмен.

Работа МККК с украинскими пленными

8 декабря Международный Комитет Красного Креста заявил, что получил доступ к украинцам, взятым россиянами в плен. Якобы на прошлой неделе был один двухдневный визит к украинским военнопленным, а на этой неделе — еще один.

При этом организация избежала упоминания о том, что Россией блокируется доступ к военнопленным. Какие именно объекты, на которых россияне удерживают пленных, были посещены, также не информировали.

В то же время сообщили, что в МККК смогли передать пленным книги, средства личной гигиены, одеяла и теплую одежду, а также получили короткие сообщения от пленных для их родственников.

Ранее в МККК заявляли, что с февраля работают над получением доступа для проверки условий содержания и обращения с военнопленными, однако не могут силой проникнуть в место содержания под стражей или интернирования. Организация также заявила, что "разделяет разочарование" от того, что у нее нет доступа к украинских военнопленных. Одновременно в МККК проигнорировали призыв Украины присоединиться к украинской делегации при попытке посетить Еленовку в Донецкой области – одно из мест, где оккупанты удерживают украинских пленных.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что Украина не видит готовности МККК работать над защитой украинских пленных.

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