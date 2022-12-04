В некоторые музеи уже завезли упаковочный материал.

Оккупанты готовятся повторять свой сценарий побега из Крыма, который они показали, когда бежали из Херсона. РФ завозит во временно оккупированный полуостров упаковочный материал, чтобы "эвакуировать" музеи.

Как сообщила общественная организация "Крымский институт стратегических исследований", уже существует угроза для музейных коллекций. Рашисты могут похитить ценные экспонаты.

"В часть крымских музеев завезли упаковочный материал для эвакуации коллекций. Согласно инсайдерской информации, эвакуацию могут начать в случае отхода войск захватчика на Перекоп. По мнению экспертов Крымского института стратегических исследований, вероятно, так называемая "эвакуация", может начаться раньше, с развертыванием наступления ВСУ на левый берег Днепра. Следим за ситуацией", - говорится в сообщении.

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Побег рашистов из Херсона: как оккупанты "эвакуировали" музеи и памятники

В ноябре, когда рашисты уже понимали, что ВСУ уже очень близко, начали похищать и вывозить из Херсона памятники и музейные экспонаты. Так, оккупанты вывезли из города останки князя Григория Потемкина, а до этого они украли памятники Александру Суворову и Федору Ушакову.

"Мне задают вопрос, почему вывезены из Херсона духовные реликвии и памятники... Мы перевезли на левый берег те останки светлейшего князя, которые были в Екатерининском храме. Мы перевезли на левый берег и самого Потемкина. ... Это те святыни, которые, я считаю, нужно сохранить", – заявлял гауляйтер Сальдо.

Кроме этого, рашисты разграбили Херсонский художественный музей под видом "эвакуации". Оттуда они вынесли экспонаты и даже оргтехнику.

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