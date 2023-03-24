Ночью враг атаковал Украину ударными беспилотниками Shahed-136/131 и управляемыми авиабомбами.

Российские захватчики с начала текущих суток нанесли по территории Украины 40 авиационных и 5 ракетных ударов. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Также оккупанты совершили более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В Генштабе отметили, что россияне совершили обстрелы по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. В результате действий врага погибли мирные жители.

Вместе с тем в Генштабе предостерегли о высокой вероятности нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины.

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Война в Украине - российские обстрелы

Как сообщал УНИАН, по данным командование Воздушных сил ВСУ, в ночь на 24 марта враг атаковал Украину ударными беспилотниками Shahed-136/131 и управляемыми авиационными бомбами.

Так, пуски беспилотников осуществлялись с северо-восточного направления, они атаковали Кривой Рог и Сумскую область. По данным Сумской ОВА, в результате атаки в области погибли двое и ранены 10 человек.

В Кривом Роге зафиксировано попадание пяти БПЛА, один сбит. Погибших и пострадавших нет.

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