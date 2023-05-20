Сегодня удалось уничтожить 4 района сосредоточения вооружения и военной техники РФ.

Сегодня украинская авиация нанесла 8 "адских" ударов врагу на разных направлениях фронта, также россияне потеряли одну "важную" цель.

Об этом вечером сообщил Генштаб ВСУ в своей оперативной сводке. Указывается, что за сутки россияне также потеряли 1 склад боеприпасов, 4 артподразделения на огневых позициях, 1 средство ПВО.

Благодаря удачной работе наших артиллеристов и ракетчиков "прилетело" по 4 районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

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Со своей стороны оккупанты нанесли 3 ракетных и 56 авиационных ударов по Украине и реализовали более 40 обстрелов из РСЗО.

"Подверглась разрушениям гражданская инфраструктура. К сожалению, есть погибшие и раненые мирные люди, уничтожены жилые частные дома и другая гражданская инфраструктура", - указал Генштаб.

Потери оккупантов на фронте - новые данные Генштаба

Напомним, что сегодня потери РФ достигли очередной "психологической" отметки в 202 430 тысячи ликвидированных врагов. За сутки наша армия уничтожила 670 вражеских солдат.

Кроме этого, подразделения РФ на разных направлениях фронта потеряли 4 единицы спецтехники, 5 бронированных машин, 19 артсистем, 4 танка, 6 средств ПВО, до 20 единиц автотехники, а также 32 дрона.

Как известно, в ночь на 20 мая оккупанты в очередной раз запустили по Украине дроны-камикадзе. Силы ПВО уничтожили 20 целей.

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