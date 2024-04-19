В Ставропольском крае РФ разбился вражеский бомбардировщик, один из пилотов погиб.

В Воздушных силах ВСУ прокомментировали "падение" вражеского бомбардировщика Ту-22М3 в Ставропольском крае РФ, сказав, что "это вендетта" за обстрелы Чернигова, Днепра и других мирных городов Украины. Об этом спикер Воздушных Сил ВСУ Илья Евлаш отметил в эфире телемарафона "Единых новостей".

"Сегодня все мы стали свидетелями прекрасной картины, которая всем подняла настроение, и конечно, что это определенным образом вендетта за обстрелы наших гражданских городов, в том числе и за сегодняшний обстрел Днепра", - прокомментировал Евлаш.

По его словам, "минус" один вражеский бомбардировщик некоторым образом ослабит способности и мощности РФ в обстрелах, ослабят их стратегическую авиацию, нанесение ударов по нашей критической, энергетической инфраструктуре.

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Евлаш в очередной раз подчеркнул, что Украине надо для защиты неба много различных систем ПВО и снаряды к ним. Наличие систем и снарядов в достаточном количестве дало бы возможность избежать таких трагедий как в Чернигове, Харькове даже учитывая близость к границе с врагом и кототкий время подлета ракет.

"Конечно, ситуация с ракетами крайне сложная. Дефицитными являются как сами станции ПВО, так и ракеты. Вы видите, насколько эффективно и интенсивно пытается атаковать враг своими различными типами вооружения, комбинированными атаками. Для того, чтобы нам прикрывать все объекты, необходимо множество таких станций ПВО и ракет к ним, которые, к сожалению, мы не можем сейчас использовать. Конечно, близость таких городов, как Чернигов или Харьков - это определенная сложность для отражения разного рода ракетных атак... Нам нужны разные типы систем ПВО. Конечно, можно было бы избежать этих трагедий, если бы у нас было больше систем, радаров необходимых и ракет к этим пусковым установкам", - подчеркнул Евлаш.

Он отметил, что россияне сейчас, пока Украина не получила самолеты F-16 и имеет определенные проблемы со снарядами, пытаются максимально разрушить инфраструктуру, причем как военную так и гражданскую.

"Россияне постоянно пытаются атаковать различные объекты, в том числе пытаются атаковать и военные объекты, аэродромы. Они в целом пытаются использовать это время максимально до поставки нам различных западных систем и появления в небе самолетов F-16. Для них это окно возможностей. Пока они могут применить все свои имеющиеся силы и средства, чтобы максимально разрушить нашу инфрастукруруру до того, как мы сможем усилить и обеспечить безопасность нашего воздушного пространства", - сказал ик Воздушных сил.

Падение бомбардировщика Ту-22М3 в России - подробности

Как сообщал УНИАН, утром росСМИ сообщили о "падении" самолета на территории Ставропольского края РФ, летчики якобы смогли катапультироваться.

Инцидент произошел в Красногвардейском районе, самолет упал в поле, пишет "РИА Новости", ссылаясь на сведения властей. В сети появилась также информация, что упал Ту-22мМ3 - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик.

Позже Министерство обороны РФ сообщило, что бомбардировщик-ракетоносец потерпел крушение "после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования". По официальным данным ведомства, летчики катапультировались, 3 членов экипажа эвакуированы группой поиска и спасения, поиск одного летчика продолжается.

В конце концов командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Николай Олещук сообщил, что "впервые зенитные ракетные подразделения Воздушных сил во взаимодействии с Главным управлением разведки МО Украины уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3". Он добавил, что этот самолет является носителем крылатых ракет Х-22, которыми противник бьет по мирным городам Украины. Олещук также отметил, что во время сегодняшней атаки впервые уничтожены две такие ракеты.

Как известно, россияне в ночь на 19 апреля нанесли комбинированный удар ракетами различных типов и ударными дронами. В целом враг применил 36 средств воздушного нападения - 22 ракеты различных типов и 14 ударных беспилотников. В результате противовоздушного боя уничтожено 29 воздушных целей: 2 крылатые ракеты Х-101/Х-555; 14 ударных дронов типа Shahed-131/136; 11 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69; 2 крылатые ракеты Х-22.

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