Для транспортировки российской брони понадобилось два трактора.

"Тракторные войска" снова приступили к работе на фоне контрнаступлений Украины в Харьковской и Херсонской области. На этот раз гражданские "воины" затрофеили русский танк.

Видео процесса появилось в сети.

На кадрах, снятых украинскими военными, видно, как два украинских трактора тянут российский танк Т-72Б3. На броне ехал счастливый мужчина, который весело махал рукой воинам.

Видео дня

Затрофееный танк в хорошем состоянии, следовательно скоро будет служить украинской армии. Локацию ролика не указали.

Как сообщал УНИАН, Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что украинские защитники с начала сентября освободили от оккупантов более 3 000 квадратных километров территорий Украины.

Сегодня, 11 сентября, в утренней сводке Генеральный штаб ВСУ отметил, что наши подразделения зашли в Купянск, продолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов Харьковской области.

Известный блогер Игар Тышкевич подсчитал сколько трофейной техники российских оккупантов захватили украинские войска с 01.09 по 10.09.

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