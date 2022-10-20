Оккупанты расселяют тех коллаборантов, которые скрываются от украинского правосудия, и готовят жилье для тех, кто еще прибудет.

В Луганской области российские оккупанты не пускают коллаборантов дальше Станицы Луганской. Именно там ищут для них жилье в пустых домах.

Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Именно в Станице Луганской так называемое "министерство строительства лнр" формирует маневровый жилой фонд для беженцев. Конечно, строить никто ничего не собирается. Формирование фонда будет проводиться исключительно через вскрытие жилых помещений, в которых никто не проживает", - пояснил ситуацию Гайдай.

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Как отметил председатель ОВА, информацию о таких домах администрация района ожидает от местного населения. "Не нравился сосед - сдай его дом. Это – "русский мир"", - пояснил Гайдай.

При этом он отметил, что денег у оккупантов на жилье нет, потому что их вкладывают в ремонты. Что именно и насколько качественно делают – неважно, главное – вложить средства.

Так, Волгоградская область досрочно якобы выполнила план на 2022 год по восстановлению объектов инфраструктуры в подшефном Станично-Луганском районе. На это было направлено 860 млн руб. "Кому пошли эти средства и где результаты строительства – пока неизвестно даже местным жителям", - сказал Гайдай.

Также Гайдай рассказал о положении оккупантов в области. Так, по его данным, на временно оккупированную территорию Луганской области прибыло пополнение из числа мобилизованных лиц. Нижняя Дуванка и близлежащие населенные пункты переполнены "мобиками". "Отмечаются многочисленные факты грабежей и мародерства. Значительное количество указанного контингента прибыло из мест лишения свободы", - сообщил он.

Кроме этого, Гайдай отметил, что за сутки россияне из разных видов вооружения обстреляли территорию вблизи населенных пунктов Ковалевка, Новоегоровка, Новолюбовка, Грековка, Надежда. Также по его данным, оккупанты реактивной артиллерией превращают освобожденные ВСУ населенные пункты в пепел, в результате этого большинство домов в селе Стельмаховка разрушены.

Подразделения Сил обороны Украины отбили атаку оккупантов вблизи Белогоровки. "В направлениях Сватово и Кременной идут тяжелые бои", - отметил Гайдай, добавив, что масштабными минированиями россияне пытаются остановить наступление ВСУ.

Освобождение Луганщины

Сейчас продолжается контрнаступление украинских защитников. ВСУ оттеснили оккупантов в Луганскую область. 5 октября Гайдай заявил о начале деоккупации Луганщины.

По состоянию на 9 октября стало известно об освобождении ВСУ семи населенных пунктов.

11 октября Гайдай высказал мнение, что продвижение украинской армии на Луганщине будет продолжаться, но не так стремительно, как на Харьковщине, поскольку российские войска успели подготовиться.

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