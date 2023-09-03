Танк Abrams со снарядами с обедненным ураном поражает лобовую броню, поделился эксперт.

Снаряды с обедненным ураном для американских танков Abrams способны поразить самые защищенные участки танков российских захватчиков.

Такие боеприпасы очень эффективные, и на них "у россиян пока нет ответа", рассказал военный обозреватель Давид Шарп в эфире канала "FreeДом". "У танков Abrams эффективная пушка калибра 120 мм. Соответственно, и снаряд, выпущенный из нее, поражает заданные дистанции, поражает лобовую броню и самые сильные, скажем так, забронированные участки российских танков", - отметил эксперт.

Шарп добавил, что такой боеприпас может не достичь результата, если выстрел будет совершен с большой дальности, или попадание будет вскользь.

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Помощь Украине - что нужно знать

Агентство Reuters в начале сентября писало, что снаряды с обедненным ураном войдут в новый пакет военной помощи США Украине. По словам одного из источников агентства, такие боеприпасы будут использовать танки Abrams, которые скоро должны доставить в Украину.

Напомним, в конце апреля стало известно, что Британия отправила украинскому государству снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2.

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