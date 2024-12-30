Мобилизованные из Донецкой и Луганской областей являются "одноразовыми солдатами" в российской армии.

Четверть всех дезертиров в российской армии составляют выходцы с оккупированных территорий Донетчины и Луганщины, сообщает украинский государственный проект "Хочу жить".

В проекте пришли к такому выводу, проанализировав полученные от "наших ребят" списки военнослужащих ВС РФ, которым в России присвоили статус дезертира или СЗЧ (самовольное оставление части).

"Большинство дезертиров и СЗЧ - это военнослужащие, которые родом из ОРДЛО (временно оккупированных отдельных районов Донецкой и Луганской областей), где Россия проводит незаконную мобилизацию местного населения", - говорится в сообщении.

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Если языком цифр, то 25,6% всех дезертиров и СЗЧ, которые попали в списки, были родом из ОРДЛО. Для сравнения, на втором месте - Ростовская область с 2,7%. Также 12 из 20 подразделений, которые лидируют по количеству дезертиров, - это подразделения, сформированные в "ЛДНР", сообщают в проекте.

Там напомнили, что именно мобилизованные из Донецкой и Луганской областей являются "самой низкой кастой" в российской армии. Их даже называют "одноразовыми солдатами".

"Как называют, так и используют: российские генералы первыми отправляют их на штурм укрепленных позиций. Когда в 2022 году российская армия вторгалась с территории Беларуси, Курской и Брянской областей в попытке захватить Киев, подразделения так называемых ЛДНР направляли на штурм позиций на Донбассе, укрепленных бетоном еще с 2014 года. Эти штурмы они проводили в касках времен Второй мировой войны и с винтовками Мосина образца 1891 года", - рассказывают в "Хочу жить".

Ничего не изменилось и сейчас: именно мобилизованные из Донецкой и Луганской областей массово гибнут на переднем крае в Белогоровке, Торецке, районе Авдеевки и Покровска, утверждают в проекте.

Отмечается, что их и из плена возвращают в последнюю очередь, поэтому неудивительно, что многие пытаются сбежать из российской армии.

Жизнь украинцев на оккупированных территориях: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, с начала следующего года украинцы на временно оккупированных территориях, которые отказались от гражданства РФ, будут лишены права на проживание и ряда социальных прав. С 1 января 2025 года захватчики планируют лишать статуса проживания "лиц без гражданства", то есть местных жителей.

Также российское правительство приняло постановление о допустимой доли "иностранных работников" на предприятиях, которое предусматривает существенное ограничение рабочих мест с 2024 года. Речь идет об украинцах, которые отказались брать паспорт врага.

Кроме того, оккупанты обязали подконтрольные местные школы выдать старшеклассникам от 14 лет полисы медицинского страхования. Однако условием выдачи является получение подростком паспорта РФ, а также российский паспорт одного из родителей.

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