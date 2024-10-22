Луганская ОВА рассказала, что оккупанты после 2-3 дней после прибытия в местную военную часть исчезают. Родственники ничего не знают.

Во временно оккупированном Луганске массово исчезают мужчины, сообщает Луганская областная государственная администрация. Это происходит спустя 2-3 дня после того, как они прибывают в военную часть на территории города.

Пресс-служба Луганской ОДА в Facebook добавляет, что речь идет о "123-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады им. Ворошилова":

"В военной части, базирующейся в оккупированном Луганске, мужчины массово исчезают через несколько дней после прибытия. Бригаду ранее именовали "2-й бригадой народной милиции ЛНР".

В сообщении говорится, что связь с новобранцами теряется очень быстро, после первого же боевого задания. Тогда как родственникам не предоставляют никакой информации по этому поводу.

Видео дня

"Многие не имеют даже сообщения о гибели или пропаже без вести того или иного российского боевика", - указано в публикации.

Другие новости о временно оккупированном Луганске

Ранее УНИАН сообщал, что в Луганске произошла "бавовна" на заводе, где оккупанты ремонтировали технику. Всего прозвучало 12 взрывов.

"Пишут о непонятной оккупантам "комбинированной бавовне". Расцвести ей позволила российская система ПВО, которая сбивает все только для телевизионных сюжетов и телеграмм-каналов", - прокомментировал глава Луганской ОГА.

Кроме того, в Луганске "герой-поэт" из РФ зверски убил девушку. Его рекламировало Минобороны России, а теперь его судят после того, что произошло 13 января 2023 года.

Вас также могут заинтересовать новости: