Враги и в дальнейшем сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях, отметили в Генштабе.

Российские оккупанты в Украине наращивают силы на Купянском и Запорожском направлениях.

Противник и в дальнейшем сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на Авдеевском и Бахмутском направлениях, об этом идет речь в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлении, а на Купянском и Запорожском - наращивает группировку", - рассказали в Генштабе.

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Отмечается, что на других направлениях враг сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, обстреливает позиции украинских войск и гражданские объекты вдоль линии соприкосновения.

"В течение суток российские оккупанты нанесли два ракетных удара, а также совершили более пяти обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, пострадала гражданская инфраструктура Никополя и Херсона, есть погибшие среди мирных жителей", - говорится в сводке.

Также в Генштабе добавили, что сейчас идет наращивание авиационной группировки и подразделений Вооруженных сил РФ на территории Беларуси.

Война в Украине 2022 - что надо знать

Утром 15 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что в течение суток наши воины отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Бахмут, Верхнекаменское, Веселое, Яковлевка, Соледар и Марьинка Донецкой области.

Министр обороны Украины Алексей Резников предупредил, что зимой РФ будет прибегать к эскалации войны против нашего государства.

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный уверен, что украинское государство способно победить Россию.

В начале декабря руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что проигрыш РФ в войне - это уже решенный вопрос.

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