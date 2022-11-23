Рашисты не ожидали, что война будет длительной.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что ракет в России стало "существенно меньше", но в то же время страна-агрессор продолжает производить некоторые виды высокоточных ракет.

"Если Х-555 они не производят, то Х-101 могут, как более новые ракеты, производить, то есть пополнять запасы. То же касается и "Калибров". То есть производство продолжается. Оно не такое быстрое, и это хорошо", – сказал Игнат для 24 Канала.

По его словам, ракет в РФ "существенно уменьшилось", потому что рашисты не ожидали, что война будет длительной.

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Накануне секретарь СНБО Алексей Данилов назвал количество ракет, которые Россия имеет для новых обстрелов Украины.

Ранее Игнат отреагировал на сотрудничество Ирана и России, в частности в вопросе производства БПЛА "Shahed" на территории РФ.

Российские ракеты

Россия испытывает определенный дефицит ракет и поэтому обратилась за помощью к Ирану.

Роман Свитан говорил о 100-200 иранских ракет. "ОПК Ирана намного слабее российского", - отметил полковник ВСУ.

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