Практически полностью разрушено одно из административных зданий станции.

Газоизмерительная станция "Суджа" в Курской области России подверглась разрушениям. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые опубликовала Русская служба Радио Свобода.

Отмечается, что часть повреждений появилась между 9 и 10 августа, а часть – между 10 и 11 августа. На фото за 11 августа видно, что практически полностью разрушено одно из административных зданий станции, а также одна из площадок, на которой установлено измерительное оборудование. В то же время утром 12 августа российский "Газпром" утверждал, что продолжает прокачку газа через станцию "Суджа" в Европу в обычном объеме.

Кроме того, обнародован новый спутниковый снимок международного пункта пропуска "Суджа" от 11 августа, разрушенного в первый день украинского наступления на Курскую область РФ. Пункт пропуска охранялся солдатами-срочниками, десятки из них были взяты в плен.

Операция Украины в Курской области

Суджанская газоперекачивающая и измерительная станции в Курской области России – единственная точка входа российского природного газа в украинскую газотранспортную систему для дальнейшей транспортировки в Европу. 8 августа советник Владимира Зеленского подтвердил захват газоизмерительной станции "Суджа". Некоторые аналитики предположили, что цель Киева может заключаться в том, чтобы полностью прекратить поставки российского газа в Европу как точки влияния.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко после сообщений о боевых действиях на газотранспортной станции "Суджа" заявил, что транзитный маршрут поставок российского газа в Европу через Украину по-прежнему функционирует.

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