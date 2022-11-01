По его мнению, другие страны просто ждут, чтобы Россия ослабла, и хотят принять участие в победе над агрессором.

Украине нужны союзники в войне с Россией, а не посредники для переговоров. Кроме того, в будущем ожидается столкновение РФ с НАТО.

Об этом заявил дипломат Валерий Чалый в эфире телеканала "Эспрессо".

"Столкновение России со страной НАТО обязательно будет. Этого не избежать. Просто все хотят, чтобы Россия ослабла к этому моменту и уже 100% участвовала в победе над РФ. Для нас это просто катастрофа. Поскольку наши люди сейчас гибнут. Поэтому работаем и будем работать в таких сложных условиях. Однако нужно быть очень внимательными, чтобы снова эта ситуация с зерном для детей Африки не повернулась нам боком", - добавил Чалый

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По словам дипломата, Россия только наращивает эскалацию и соглашения ничего не решают.

"Я могу быть неправ. Однако когда заключаются такие соглашения, как о зерновом коридоре, то конечно есть выгода для Украины, но там есть и выгода для наших партнеров. Я с самого начала зерновых сделок усматривал массу ловушек для Украины. Самой большой ловушкой является то, что при такой войне, когда Россия только наращивает эскалацию, соглашениями ничего не решается. Если мы соглашениями будем решать проблемные вопросы, то все будут говорить, что в условиях войны можно торговать и решать любые ситуации. Поэтому Украине нужны союзники, а не посредники", - подытожил он.

Зерновая сделка

Россия 29 октября заявила о выходе из "зерновой сделки" после якобы совершенного "теракта" на корабле Черноморского флота в Севастопольской бухте.

По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, такие действия со стороны Кремля является шантажом перед саммитом G20, который состоится в ноябре 2022 года в Индонезии.

30 октября президент Владимир Зеленский отреагировал на заявления России относительно того, что беспилотники, которые атаковали корабли Черноморского флота, запустили с гражданского судна, которое использовалось в рамках "зерновой соглашения" и подчеркнул, что Россия ставит мир на грань продовольственного кризиса.

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