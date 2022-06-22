22 июня в Украине отмечают День скорби и чествования памяти жертв немецко-советской войны, которая унесла жизнь каждого пятого украинца.

Сегодня, 22 июня, очередная сакральная дата для РФ: в этот день началась Вторая мировая война в 1941 году на территории бывшего СССР. Однако не стоит бояться каких-то особых угроз со стороны России в Украине.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире телемарафона.

Денисенко отметил, что в этот день оккупанты буду делать то же самое, что и раньше: российские военные и так ежедневно обстреливают Украину, убивают и травмируют мирное население, разрушают инфраструктуру.

Зато, по его словам, в отдельных районах Украины возможна активизация вражеских ДРГ. Этот риск в силовых структурах понимают и продолжают работать в усиленном режиме.

Отметим, ежегодно 22 июня в Украине отмечают День скорби и чествования памяти жертв немецко-советской войны, которая унесла жизни каждого пятого украинца. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупреждал о возможных провокациях оккупантов во время мероприятий по случаю Дня памяти жертв войны.

Накануне советник главы Офиса президента Алексей Арестович предупредил об угрозе ракетных ударов РФ по Киеву в ближайшее время.

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