США хотят помешать Путину получать доходы и военную технику.

На этой неделе американское правительство попытается сплотить союзников, чтобы усилить экономическое давление на РФ и укрепить поддержку Украины.

Об этом заявил заместитель министра финансов США Джей Шамбо, пишет Reuters. Он обратится с речью в Институте Брукингса, когда представители мировых финансовых учреждений соберутся в Вашингтоне на весеннюю встречу Международного валютного фонда и Всемирного банка.

"Шамбо, который приезжал в Украину вместе с министром финансов США Джанет Йеллен в феврале, сказал, что нынешнее инфляционное давление нельзя отделить от войны и ее экономических последствий", - отмечает издание.

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По словам американского чиновника, Штаты удваивают усилия, чтобы сплотить глобальную коалицию союзников на весенних встречах в двух направлениях деятельности Министерства финансов в рамках непоколебимой поддержки Украины.

"Это означает усиление экономической поддержки правительства и народа Украины. Также необходимо продолжать не давать возможности российскому диктатору Владимиру Путину получать доходы и военную технику, которые ему нужны для продолжения войны", - подчеркнул Шамбо.

Штаты предоставили Украине уже около 50 миллиардов долларов помощи. Из них более 23 миллиардов долларов - в виде бюджетной поддержки. США продолжат помогать, пока это потребуется. Украине важно помочь поддерживать экономическую деятельность, закладывая при этом основу для огромного краткосрочного восстановления.

Война в Украине - помощь союзников

Недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал сколько альянс помог Украине во время полномасштабной войны. Вместе союзники по НАТО предоставляют более 100 миллиардов евро для Украины.

Исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на сумму $15,6 млрд для помощи Киеву покрывать насущные финансовые потребности на фоне войны. Кроме того, Украина получила льготный кредит от Канады почти на 2 млрд долларов.

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