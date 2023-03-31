Кредит предоставляется на 10 лет, процентная ставка – 1,5% годовых.

В государственный бюджет Украины от Канады поступило 2,4 млрд канадских долларов (1,8 млрд долларов США) кредита на льготных условиях. В декабре канадское правительство также поддержало Киев кредитом в 500 млн.

Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, средства предоставлены через механизм административного счета МВФ. Детали указал министр финансов Сергей Марченко.

"Эти средства позволят поддержать граждан Украины в условиях войны и приблизить нашу победу над российским агрессором", – отметил он.

Дополнительный кредит предоставляется на 10 лет, процентная ставка – 1,5% годовых.

Государственный долг Украины вырос из-за войны с РФ

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, государственный долг Украины в течение 2022 года вырос на 13 млрд долларов - до 111 млрд долларов. Об этом 3 марта сообщил глава правительства Денис Шмыгаль.

Он отметил, что этот показатель изменился в негативную сторону из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину и рассказал о роли государств-партнеров, которые позволили правительству получить отсрочку по внешнему долгу на 20 млрд долларов сроком на 2 года.

По словам Шмыгаля, в течение прошлого года финансовая международная поддержка Украины достигла 38,5 млрд долларов.

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