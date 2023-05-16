Также участники рассмотрели общую оперативную обстановку и данные разведок.

Во время заседания Ставки Верховного Главнокомандующего под председательством президента Владимира Зеленского был скорректирован график поставок вооружения и боеприпасов от партнеров, а также их распределение по боевым частям и резервам. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Первое дело после возвращения в Киев - Ставка. Заслушал руководителей ОСГВ о ходе боевых действий на их участках фронта. Рассмотрели общую оперативную обстановку и данные разведок. Скорректировали график поставок вооружения и боеприпасов. Их распределение по боевым частям и резервам", - заявил он.

Также, по словам Зеленского, во время ставки участники заслушали результаты проверки боеготовности вновь созданных бригад.

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Официальные визиты Зеленского в Европе-что известно

Как сообщал УНИАН, Зеленский вернулся в Киев после трех дней официальных встреч в Европе. В рамках поездки канцлер Германии Шольц объявил о новом большом пакете военной помощи Украине. Его общая стоимость составляет 2,7 миллиарда евро. В том числе-боевые танки Leopard-1, БМП Marder и системы ПВО Iris-T.

Во время визита президента также было решено, что Франция передаст Украине десятки бронемашин и легкие танки. В частности, Украина получит AMX-10RC.

Кроме того, Зеленский заявил, что в ближайшее время будут объявлены важные решения о создании самолетной коалиции для Украины. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сказал, что Британия хочет стать ключевым участником этой коалиции.

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