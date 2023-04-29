Пропагандисты убеждают, что потерь среди личного состава чудом удалось избежать.

Российские оккупанты заявили, ракеты HIMARS "пожаловали в гости" в здание, где дислоцировались офицеры Владикавказского гарнизона 58-й армии, расположенное в 20 км от фронта.

Как сообщают росСМИ, "потерь среди российских бойцов чудом удалось избежать". Впрочем, неизвестно, когда именно произошел этот инцидент.

"Две ракеты поразили здание, пробив крышу и взорвавшись между первым и вторым этажами, что привело к обрушению бетонных перекрытий в той части здания. Одна из ракет пробила еще одну бетонную плиту в подвале, где находились три офицера, но, к счастью, никто не пострадал. В результате взрыва стены были разрушены, а пол подвала был разорван на куски", – пишут пропагандисты.

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Некоторые паблики со ссылкой на очевидцев сообщают, что повреждены ретрансляторы и уничтожены "вай-фай мосты".

"Господи, спаси и сохрани", - сказал один из оккупантов, демонстрируя последствия взрыва.

HIMARS уничтожает оккупантов

Украина получила первые HIMARS в середине июня и с тех пор установки сыграли решающую роль в деоккупации Севера Харьковской области и правого берега Херсонщины.

Использование ракет большой дальности для поражения таких целей, как мосты, препятствует переброске техники, живой силы и вооружения со стороны России. HIMARS стреляет боеприпасами GMLRS, которые имеют радиус действия от 70 до 80 километров. А их навигационные системы GPS делают их чрезвычайно точными в пределах примерно 10 метров от намеченной цели.

РФ отчитывалась то о перехвате своими ПВО ракет HIMARS, то об уничтоженных несуществующих элементах до установки, однако, как отметили в США, РФ по состоянию на лето-осень 2022 года так и не смогла уничтожить в воздухе ни один из выпущенных HIMARS снарядов.

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