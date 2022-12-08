Все эти годы Путин заявлял, что Россия не является стороной конфликта на Донбассе.

Глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов, который является близким соратником кремлевского диктатора Владимира Путина, признал, что Россия поставляла на Донбасс оружие с 2014 года.

"С 2014-го партия СРЗП поставляет в Донбасс не только медикаменты и продукты питания. Скажу аккуратно: мы поставляем продукцию двойного назначения. Сегодня об этом можно говорить открыто. Мы помогаем всем тем, кто с оружием в руках защищает право говорить на родном русском языке", – написал он в Twitter.

Как отметил журналист Денис Казанский в своем сюжете, таким образом Миронов открыто признал, что Россия поставляла на Донбасс не только гуманитарную помощь, но и продукцию двойного назначения, то есть оружие или компоненты для создания оружия и военной техники.

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"Вот и ответ на вопрос "где вы были 8 лет". Восемь лет Россия вела войну на Донбассе, превращая этот регион в руины и превращая жизнь людей в бесконечный ад", – написал журналист.

По его словам, соратник Путина не открыл какие-то ранее неизвестные факты, он лишь подтвердил, что и так давно было известно.

"Все это время Россия заявляла, что она не принимает участие в боевых действиях на Донбассе, что там якобы воюют какие-то шахтеры и трактористы, которые оружие, танки и прочую технику где-то нашли…Путин заявлял, что Россия не является стороной конфликта на Донбассе", – напомнил Казанский.

Война в Украине: последние заявления Путина

Сегодня, 8 декабря, Путин обвинил Украину в том, что российская армия обстреливает критическую инфраструктуру страны:

"Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту, кто подорвал линии электропередачи с атомной электростанции Курска, кто не подает воду в Донецк?".

7 декабря Путин заявил, что война в Украине может стать "длительным процессом". Он назвал "значимым результатом" развязанной против Украины войны "появление новых территорий".

Кроме того, Путин выдал, что "угроза ядерной войны нарастает, чего греха таить": "Россия не применит ядерное оружие первой, но если не применит первой, то, значит, и второй не применит".