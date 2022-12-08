Глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов, который является близким соратником кремлевского диктатора Владимира Путина, признал, что Россия поставляла на Донбасс оружие с 2014 года.
"С 2014-го партия СРЗП поставляет в Донбасс не только медикаменты и продукты питания. Скажу аккуратно: мы поставляем продукцию двойного назначения. Сегодня об этом можно говорить открыто. Мы помогаем всем тем, кто с оружием в руках защищает право говорить на родном русском языке", – написал он в Twitter.
Как отметил журналист Денис Казанский в своем сюжете, таким образом Миронов открыто признал, что Россия поставляла на Донбасс не только гуманитарную помощь, но и продукцию двойного назначения, то есть оружие или компоненты для создания оружия и военной техники.
"Вот и ответ на вопрос "где вы были 8 лет". Восемь лет Россия вела войну на Донбассе, превращая этот регион в руины и превращая жизнь людей в бесконечный ад", – написал журналист.
По его словам, соратник Путина не открыл какие-то ранее неизвестные факты, он лишь подтвердил, что и так давно было известно.
"Все это время Россия заявляла, что она не принимает участие в боевых действиях на Донбассе, что там якобы воюют какие-то шахтеры и трактористы, которые оружие, танки и прочую технику где-то нашли…Путин заявлял, что Россия не является стороной конфликта на Донбассе", – напомнил Казанский.
Война в Украине: последние заявления Путина
Сегодня, 8 декабря, Путин обвинил Украину в том, что российская армия обстреливает критическую инфраструктуру страны:
"Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту, кто подорвал линии электропередачи с атомной электростанции Курска, кто не подает воду в Донецк?".
7 декабря Путин заявил, что война в Украине может стать "длительным процессом". Он назвал "значимым результатом" развязанной против Украины войны "появление новых территорий".
Кроме того, Путин выдал, что "угроза ядерной войны нарастает, чего греха таить": "Россия не применит ядерное оружие первой, но если не применит первой, то, значит, и второй не применит".