Впервые за последние десятилетия северокорейская армия приобретает реальный военный опыт.

Хотя на момент прибытия в Курскую область солдатам КНДР не хватало боевого опыта, ситуация быстро меняется. Украинские бойцы рассказали Associated Press, что северокорейские солдаты, воюющие на стороне России, дисциплинированне и методичные, при этом они более профессиональны, чем их российские коллеги.

Пресс-секретарь военной разведки Украины Андрей Юсов отметил, что впервые за последние десятилетия северокорейская армия приобретает реальный военный опыт, и, по его словам, это "глобальный вызов" - не только для Украины и Европы, но и для всего мира.

Юсов отметил, что северокорейские войска используют собственное оружие и оборудование и научились справляться с самодельными беспилотниками, начиненными взрывчаткой, - опыт, которого нет даже у некоторых стран-членов НАТО.

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Согласно докладу одного из подразделений ВСУ, северокорейцы носят российскую военную форму с поддельными военными удостоверениями в карманах, и их легко можно принять за российских солдат.

В то же время северокорейских солдат легко заметить, так как они передвигаются группами по три человека, с расстоянием между солдатами от 3 до 5 метров (ярдов). На открытой местности они двигались разрозненными группами по пять-пятнадцать солдат, что делало их уязвимыми и приводило к большим потерям. В то же время во время ночных операций их передвижения были быстрыми, и подразделения ориентировались на маршрутах с помощью красных фонариков, говорится в отчете.

"Они быстры, физически хорошо подготовлены и действуют строго по алгоритму. Если годами отрабатывать одни и те же действия до такой степени, что их можно будет выполнять с завязанными глазами, это принесет свои плоды", - отметил один из бойцов ВСУ в комментарии AP.

В то же время ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что северокорейские солдаты любой ценой избегают захвата в плен.

Как говорят аналитики, это может быть связано с внутренней пропагандой Северной Кореи, которая представляет плен как высший позор.

"Попасть в плен живым считается предательством страны, лидера и всего, за что они выступают… Из-за позора, связанного с капитуляцией, солдаты должны беречь последние пули, чтобы покончить с собой", - говорит Сонгмин Ли из нью-йоркского Фонда прав человека, который дезертировал из Северной Кореи в 2009 году.

Солдаты КНДР в войне в Украине

Ранее председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что КНДР планирует увеличивать свой контингент в России. Он отметил, что Северная Корея готовится к собственной войне, а потому нуждается в опытных военнослужащих.

На днях стало известно, что Украина захватила в плен солдат из КНДР. У одного из солдат был российский военный билет на имя другого человека, зарегистрированного в России. Во время допроса пленный заявлял, что якобы ехал на обучение, а не на войну против Украины. Он также подтвердил "значительные" потери среди северокорейских солдат в России.

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