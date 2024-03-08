Известно, что к такой инициативе присоединилось 18 стран.

В Люксембурге решили присоединиться к чешской инициативе по закупке 800 тысяч артиллерийских снарядов для Украины. Об этом заявила министр обороны страны Юрико Бакес, передает пресс-служба Министерства обороны Люксембурга.

"Это будет частью наших совместных усилий, направленных на предоставление Украине крайне необходимых возможностей в борьбе с российским агрессором", - отметила Бакес.

Что известно об инициативе Чехии по передаче боеприпасов для ВСУ

В конце февраля президент Чехии Петр Павел заявил, что 15 стран хотят присоединиться к инициативе по закупке снарядов для Украины.

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"Чешская инициатива имеет большую поддержку со стороны ряда стран. Это очень сильный сигнал, посланный России", - заверил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Уже 7 марта Петр Павел сообщил, что Чехии удалось собрать всю сумму для закупки 800 тысяч боеприпасов для Украины. По его словам, в такой ицициативе приняло участие 18 стран.

"По состоянию на сегодняшнее утро (четверг, 7 марта - УНИАН) мы собрали общую сумму для закупки всех боеприпасов, то есть 800 000 единиц", - подчеркнул президент Чехии.

В свою очередь военный эксперт Алексей Гетьман заявил, что благодаря 800 тысячам боеприпасов, которые передадут Украине партнеры, ВСУ удастся выровнять ситуацию с вражеской артиллерией на фронте.

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