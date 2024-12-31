Дроны также массированно атаковали Севастополь.

Этой ночью украинские БПЛА атаковали не только оккупированный Крым, то также Орел и Смоленскую область. В последнем регионе целью дронов была нефтебаза в Ярцево.

Согласно сообщениям местных жителей, первые взрывы начали раздаваться после 3:40. Всего было слышно более десятка мощных взрывов, после чего в районе нефтебазы начался мощный пожар, сейчас его тушат.

Пожар на нефтебазе подтвердил также глава Ярцевского района, заявив, что "произошла атака украинских БПЛА на объект топливно-энергетического комплекса, в результате атаки противника произошли возгорания".

Видео дня

Смоленская область не граничит с Украиной: от украинской территории ее отделяют Брянская область и Беларусь.

При этом губернатор Брянской области России Александр Богомаз утром заявил, что над Брянской областью России сбиты 19 украинских украинских беспилотников-камикадзе – "все атаки отражены, все цели уничтожены". Однако учитывая атаку на нефтебазу в Смоленской области, скорее всего, многим беспилотникам удалось проскользнуть незамеченными.

Также тг-канал "Крым.Реалии" пишет о массированной атаке на Севастополь этой ночью. По их данным, примерно с 00:00 до 3:30 было зафиксировано две атаки в районе Казачьей бухты. Были как наземные взрывы, так и уничтожение дронов. При этом вторая атака была самой мощной.

Российский глава Севастополя Михаил Развозжаев заявил об уничтожении нескольких БПЛА и морского дрона. Минобороны РФ завило об уничтожении 17 беспилотников над Крымом.

Удары по территории РФ

На днях Силы обороны Украины высокоточным ударом поразили завод по производству твердого топлива для баллистических ракет в Ростовской области. Речь идет об объекте ВПК в городе Каменск-Шахтинский.

Также недавно дроны ВСУ атаковали нефтебазу в Орле - одну из крупнейших в России. Эта нефтебаза ранее была атакована 14 декабря и горела несколько дней.

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