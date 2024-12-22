Удар по нефтебазе РФ в Орловской области: в СНБО объяснили важность атаки

Отмечается, что это значимый логистический объект врага.

Российская нефтебаза "Стальной конь" в Орловской области, которую атаковали в ночь на 22 декабря, поддерживает группировку оккупационных войск РФ сразу на нескольких направлениях.

Как отметил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко, эта нефтебаза является важным логистическим объектом врага. По его словам, она поддерживает группировки российских войск в Курской, Брянской и Белгородской областях, а также подразделения, ведущие боевые действия в Харьковской области.

Атака на нефтебазу "Стальной конь"

Напомним, российский Telegram-канал ASTRA ночью 22 декабря сообщил о взрывах и вспышках в районе указанной нефтебазы, которая ранее была атакована 14 декабря и горела несколько дней.

Видео дня

Новую массированную атаку на нефтебазу подтвердили местные власти:

"В настоящее время Орловская область в очередной раз подвергается массированной вражеской атаке БПЛА, в результате которой снова произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь Орловского муниципального округа".

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