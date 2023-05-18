По словам чиновника, система оставалась работоспособной на протяжении всей атаки и оставалась в сети.

Два компонента батареи Patriot были повреждены во время российской атаки во вторник, 16 мая. Об этом пишет CNN со ссылкой на "официального представителя США, знакомого с этим вопросом".

"Российский обстрел гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", крылатыми ракетами "Калибр" и другими боеприпасами повредил генератор батареи Patriot и часть электроники системы", - сообщает издание.

По словам трех других официальных лиц США, ущерб был минимальным, а один назвал его "незначительным". По словам чиновника, система оставалась работоспособной на протяжении всей атаки и оставалась в сети.

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США направили инспекторов для проверки системы во вторник. При этом не похоже, что какой-либо из компонентов подвергся прямому попаданию "Кинжала" или другого боеприпаса.

Одна из версий состоит в том, что обломки падающей ракеты повредили компоненты Patriot, но официальные лица рассматривают и другие варианты.

Повреждение системы Patriot - детали

Спикер ВВС ВСУ Юрий Игнат, утром 17 мая посоветовал общественности "не переживать за судьбу Patriot".

Поврежденная во время российской атаки по Киеву в ночь на 16 мая система ПВО Patriot находится в рабочем состоянии, пишет New York Times со ссылкой на американских чиновников.

В Министерстве обороны Российской Федерации утверждают, что во время атаки по Киеву 16 мая ударом гиперзвукового комплекса "Кинжал" якобы было уничтожено пять пусковых установок комплекса Patriot.