По словам Бриджит Бринк, это "ужасное напоминание о ежедневной реальности ударов России по Украине".

Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк отреагировала на ракетную атаку Россией Донецкой области. Свою позицию она высказала в соцсети Х.

Она напомнила, что накануне вечером Россия запустила ракеты С-300 по гражданской территории Донецкой области, убив 11 человек, в том числе 5 детей.

"Это ужасное напоминание о ежедневной реальности ударов России по Украине. Выражаем соболезнования родным и близким", - написала Бринк.

Ракетная атака РФ по Донецкой области

Накануне Россия устроила Донецкой области "старый" Сочельник - атаковала Покровский район области ракетами С-300. Как результат - погибли 11 мирных жителей, среди них 5 детей.

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких, и подчеркнул, что удар россиян был просто по обычной жилой застройке. По его словам, ни один подобный теракт не останется для России безнаказанным.

Война в Украине - последние новости

На реке Десна украинские пограничники заметили огромный "подарок" из России - понтонный мост, который до недавнего времени служил россиянам переправой. Впоследствии саперы выяснили, что "обнаруженная металлоконструкция угрозы не несет".

Также УНИАН сообщал, что советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк озвучил 3 причины масштабного обстрела Киева 2 января. По его словам, у РФ нет существенных военных успехов, при этом россияне "беспричинно люто ненавидят Украину".

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