Николай Олещук поблагодарил пилотов Воздушных сил и всех остальных причастных за безупречную боевую работу.

В Воздушных силах и разведке прокомментировали сегодняшние взрывы во временно оккупированном Крыму.

Так, командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram отметил, что в частности 2-го января "Министерство лжи РФ" отчиталось о поражении российскими ракетами "бункера с заместителем Главнокомандующего Валерия Залужного и еще девятью генералами ВСУ".

"Привет оккупантам в Крыму! Жду от вражеской пропаганды такого же эпического отчета из Севастополя и Евпатории 4-го января и в который раз спасибо пилотам воздушных Сил и всем, кто планировал операцию, за безупречную боевую работу", - продолжил далее он.

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А представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона "Единых новостей", прокомментировал сообщение Telegram-канала "Крымский ветер" относительно новых взрывов в Севастополе.

"Это, можно сказать, происходит в онлайн-режиме. Речь идет о том, что украинские силы безопасности и обороны продолжают работу. А когда будет возможность обнародовать результаты и поделиться ими, если это будет целесообразно, то это обязательно будет сделано", - отметил Юсов.

Ракетная атака на Крым- д етали

Вооруженные силы Украины сегодня поразили российский военный объект в оккупированном Крыму, заявили в Управлении стратегических коммуникаций Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что около 15:00 ВСУ поразили командный пункт соединения российских оккупационных войск вблизи Севастополя.

Перед этим в соцсетях появились сообщения о массированной ракетной атаке по Крыму. Местные каналы писали, что взрывы слышали в Евпатории и Севастополе.

Как сообщалось, в 15:25 российские захватчики перекрыли движение автотранспорта по Крымскому мосту. Также прекращено движение наземного и морского общественного транспорта в Севастополе, в городе объявили воздушную тревогу.

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