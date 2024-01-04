В Воздушных силах и разведке прокомментировали сегодняшние взрывы во временно оккупированном Крыму.
Так, командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram отметил, что в частности 2-го января "Министерство лжи РФ" отчиталось о поражении российскими ракетами "бункера с заместителем Главнокомандующего Валерия Залужного и еще девятью генералами ВСУ".
"Привет оккупантам в Крыму! Жду от вражеской пропаганды такого же эпического отчета из Севастополя и Евпатории 4-го января и в который раз спасибо пилотам воздушных Сил и всем, кто планировал операцию, за безупречную боевую работу", - продолжил далее он.
А представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона "Единых новостей", прокомментировал сообщение Telegram-канала "Крымский ветер" относительно новых взрывов в Севастополе.
"Это, можно сказать, происходит в онлайн-режиме. Речь идет о том, что украинские силы безопасности и обороны продолжают работу. А когда будет возможность обнародовать результаты и поделиться ими, если это будет целесообразно, то это обязательно будет сделано", - отметил Юсов.
Ракетная атака на Крым- д етали
Вооруженные силы Украины сегодня поразили российский военный объект в оккупированном Крыму, заявили в Управлении стратегических коммуникаций Генерального штаба ВСУ.
Отмечается, что около 15:00 ВСУ поразили командный пункт соединения российских оккупационных войск вблизи Севастополя.
Перед этим в соцсетях появились сообщения о массированной ракетной атаке по Крыму. Местные каналы писали, что взрывы слышали в Евпатории и Севастополе.
Как сообщалось, в 15:25 российские захватчики перекрыли движение автотранспорта по Крымскому мосту. Также прекращено движение наземного и морского общественного транспорта в Севастополе, в городе объявили воздушную тревогу.