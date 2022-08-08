Горожан просят оставаться в укрытиях. Атаки могут повторяться.

Утром 8 августа российские захватчики продолжают обстреливать Харьков. Под обстрел попал густонаселенный район города.

Об этом сообщают мэр Игорь Терехов и глава ОВА Олег Синєгубов.

По данным Синегубова, россияне прямо сейчас наносят удары по Харькову. Доподлинно известно об одном пострадавшем в Шевченковском районе города.

В то же время Терехов отмечает, что оккупанты бьют по жилому массиву Павлово поле. Несколько минут назад там раздался взрыв.

"Точно никакой военной инфраструктуры в этом мирном и густо заселенном районе нет. Прошу быть всех в укрытиях – обстрел может повториться. Есть информация о по меньшей мере одном пострадавшем мирном жителе", - сообщил мэр.

Впоследствии Терехов заявил, что в результате вражеских обстрелов погиб один харьковчанин.

"Подтверждена информация об одном погибшем. Гражданский. Просто вышел из дома и попал под обстрел. Сочувствую родным", - добавил мэр.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты на протяжении прошлых суток и этой ночи жестоко обстреливали Харьковскую область, есть раненые и погибшие среди гражданских.

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